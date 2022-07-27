ВСУ разбили Антоновский мост – опубликовано видео

В сети появилось первое видео с последствиями ночного удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в Херсоне.
Видео публикует Телеграм-канал «Инсайдер UA» со ссылкой на херсонские СМИ.
«Мост как решето. Но, как видим, опоры не взорваны»,
– сказано в комментарии к видео.
Напомним, в ночь на среду, 27 апреля 2022 года, ВСУ ударили по стратегическому для российских захватчиков объекту – Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Сейчас движение по мосту закрыто.
Видео 24 канала, фото: скриншот с видео