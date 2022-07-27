ВСУ разбили Антоновский мост – опубликовано видео

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне: оккупантов отрезают от снабжения Сегодня ночью, 27 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины ударили по стратегическому для российских захватчиков объекту — Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Сейчас движение по мосту закрыто. ПОДРОБНЕЕ

Пляжи Одессы начинают зарастать сорняками (фото) На многих одесских пляжах прорастает все больше кустов зеленой травы. И это в жарком июле, когда, если бы не война, был бы пик туристического сезона. ПОДРОБНЕЕ