Война, день 424-й: ситуация на фронте и потери россии на 23 апреля

Оперативная информация от Генерального штаба по состоянию на утро 23 апреля 2023 по российскому вторжению.

Сводка Генштаба ВСУ на утро 23 апреля

Начались четыреста двадцать четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Российская федерация за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и произвела около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — там отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Берегово, Кизомыс на Херсонщине и Херсон.

Потери российских оккупантов на 23 апреля

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных — «Орлан-10» и «Zala», а также 2 дрона-камикадзе типа «Ланцет»).

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.

Всего за сутки уничтожено:

личного состава / personnel ‒ около/ about 186420 ( +690 ) человек ликвидировано / persons were liquidated,

) человек ликвидировано / persons were liquidated, танков / tanks ‒ 3675 ( +3 ) ед,

) ед, боевых бронированных машин / APV ‒ 7131 ( +1 ) ед,

) ед, артиллерийских систем / artillery systems – 2837 ( +5 ) ед,

) ед, РСЗО / MLRS – 539 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 289 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 308 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 294 ( +1 ) ед,

) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2402 ( +4 ),

), крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 911 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 5730 ( +12 ) ед,

) ед, специальная техника / special equipment ‒ 339 (+2).