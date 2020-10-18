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Вступительная компания-2021: Минобразования обнародовало новые правила

Вступительная компания-2021: Минобразования обнародовало новые правила

Министерство образования и науки Украины обнародовал приказ об утверждении условий приема в вузы на следующий год. В нем сказано основной этап вступительной кампании в 2021 году пройдет в июле.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По словам и.о. главы МОН Сергея Шкарлета, эта дата выбрана с таким расчетом, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года.

“Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий. Мы также планируем сделать возможным представление документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи”, – отметил Шкарлет.

в 2012 году поступающим на врачебные специальности “Стоматология”, “Медицина”, “Педиатрия” для участия в конкурсном отборе нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будут украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбрать биологию, химию или физику.

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направлений обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе. Поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Также в следующем году для большинства специальностей значительно расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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