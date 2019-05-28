Всё о фастфуде в программе «Правила выживания»

Сегодня, во вторник, 28 мая, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают о том, чем опасен фастфуд и на что стоит обратить внимание при выборе блюд в ресторанах быстрого питания.

Гамбургеры, хот-доги, картошка фри и газированный напиток – так выглядит самая популярная еда во многих странах мира. По статистике, каждый третий американец ежедневно ест фастфуд и ежегодно тратит не менее 10% дохода на рестораны быстрого питания. Фастфуд с удовольствием ест даже президент США Дональд Трамп, считая, что такую пищу невозможно испортить. Действительно, быстро и вкусно. Но вот насколько безопасно? Почему люди так любят «быструю» еду? На какие хитрости идут производители, чтобы заставить нас покупать жирное и жареное? И как фастфуд влияет на здоровье?

«Самая большая опасность фастфуда заключается в том, что там содержится большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов, а это может привести к инфарктам, ожирению и сахарному диабету, – объясняет эксперт программы «Правила выживания», диетолог Людмила Гончарова. – Еще одна проблема – загустители и консерванты, которые добавляют в блюда, чтобы улучшить их вкусовые качества и продлить срок хранения. Они могут спровоцировать аллергические реакции. Понятно, что один гамбургер в месяц большого вреда организму не принесет, но последствия частого употребления фастфуда не заставят себя долго ждать».

Как правильно питаться фастфудом, чтобы это не вредило фигуре? Какой вид фастфуда считается самым безопасным для здоровья? Как должен выглядеть качественный гамбургер? Почему картошка фри через 5 минут после приготовления начинает «увядать»? И из чего на самом деле готовят любимые всеми наггетсы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; технолог кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством КНТЭУ Юрий Павлюченко; диетолог Людмила Гончарова; начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан; адвокат Ксения Проконова; чемпион Украины по бодибилдингу Денис Мальченко. Звездный гость программы – певец Влад Сытник.

«Будем откровенны: кто из нас не грешил фастфудом? Я не исключение. Люблю после концерта заскочить в известную сеть быстрого питания, чтобы съесть чизбургер или «Биг Тейсти», – признается Влад Сытник. – Я и до этой программы знал, что фастфуд не лучшая еда, да что там говорить – очень вредная! Но в студии ток-шоу «Правила выживания» еще раз в этом убедился. Особенно – увидев результат эксперимента с бургерами, которые пролежали больше недели. Хотя, если честно, меня порадовало, что все-таки фастфуд можно есть, если не каждый день. Вообще, «Правила выживания» – очень полезная программа для потребителей. Ведь часто мы упускаем из виду многие важные моменты в своем питании, а потом страдаем от этого!»

Смотрите выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный фастфуду, во вторник, 28 мая, в 14:45 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски уникального ток-шоу «Правила выживания»:

В среду, 29 мая, в 14:45 – программа, посвященная пломбиру.

В жаркое время года спрос на мороженое огромный. Диетологи уверяют – самый простой пломбир не просто вкусное, но и полезное лакомство. Из чего на самом деле производят мороженое? Как найти на прилавке качественный пломбир? И сколько порций холодного лакомства можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью? Звездный эксперт программы – певица Катя Бужинская.

В четверг, 30 мая, в 14:45 на «Интере» – выпуск о сале (повтор программы от 26 мая).

Сало давно стало визитной карточкой Украины, без него невозможно представить нашу национальную кухню. Его запекают, солят, коптят, жарят и добавляют в различные блюда. Это не только вкусный, но и полезный продукт. Диетологи утверждают, что от сала больше пользы, чем от мяса, к тому же оно легче усваивается нашим организмом. Как выбрать качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Можно ли есть много сала и при этом худеть? Ответы – в ток-шоу «Правила выживания». Звездный эксперт программы – украинский атлет и телеведущий Сергей Конюшок.

В пятницу, 31 мая, в 14:45 на «Интере» – программа о сухофруктах.

В сухих фруктах сохраняются все витамины и микроэлементы, которые так нужны организму. А еще говорят, что на сухофруктах можно быстро и легко похудеть. Правда это или миф? Чем полезен этот продукт? Какими химикатами производители обрабатывают сухофрукты, чтобы они выглядели яркими, блестящими и дольше хранились? Как отличить натуральные сухофрукты, высушенные на солнце, и химически обработанные? Об этом рассказывают ведущие и эксперты ток-шоу «Правила выживания». Звездная гостья – певица Мила Нитич.

Все выпуски «Правил выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.

Ток-шоу «Правила выживания» – единственная в стране реальная «Книга жалоб и предложений», куда со своим вопросом или проблемой может обратиться любой человек. Если вы или ваши близкие столкнулись с некачественными товарами или услугами, пишите на сайте проекта https://pravyla.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067 879 55 91.