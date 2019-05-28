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Всё о фастфуде в программе «Правила выживания»

Сегодня, во вторник, 28 мая, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают о том, чем опасен фастфуд и на что стоит обратить внимание при выборе блюд в ресторанах быстрого питания.

Гамбургеры, хот-доги, картошка фри и газированный напиток – так выглядит самая популярная еда во многих странах мира. По статистике, каждый третий американец ежедневно ест фастфуд и ежегодно тратит не менее 10% дохода на рестораны быстрого питания. Фастфуд с удовольствием ест даже президент США Дональд Трамп, считая, что такую пищу невозможно испортить. Действительно, быстро и вкусно. Но вот насколько безопасно? Почему люди так любят «быструю» еду? На какие хитрости идут производители, чтобы заставить нас покупать жирное и жареное? И как фастфуд влияет на здоровье?

«Самая большая опасность фастфуда заключается в том, что там содержится большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов, а это может привести к инфарктам, ожирению и сахарному диабету, – объясняет эксперт программы «Правила выживания», диетолог Людмила Гончарова. – Еще одна проблема – загустители и консерванты, которые добавляют в блюда, чтобы улучшить их вкусовые качества и продлить срок хранения. Они могут спровоцировать аллергические реакции. Понятно, что один гамбургер в месяц большого вреда организму не принесет, но последствия частого употребления фастфуда не заставят себя долго ждать».

Фастфуд в программе «Правила выживания»Как правильно питаться фастфудом, чтобы это не вредило фигуре? Какой вид фастфуда считается самым безопасным для здоровья? Как должен выглядеть качественный гамбургер? Почему картошка фри через 5 минут после приготовления начинает «увядать»? И из чего на самом деле готовят любимые всеми наггетсы? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; технолог кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством КНТЭУ Юрий Павлюченко; диетолог Людмила Гончарова; начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан; адвокат Ксения Проконова; чемпион Украины по бодибилдингу Денис Мальченко. Звездный гость программы – певец Влад Сытник.

Фастфуд в программе «Правила выживания»«Будем откровенны: кто из нас не грешил фастфудом? Я не исключение. Люблю после концерта заскочить в известную сеть быстрого питания, чтобы съесть чизбургер или «Биг Тейсти», – признается Влад Сытник. – Я и до этой программы знал, что фастфуд не лучшая еда, да что там говорить – очень вредная! Но в студии ток-шоу «Правила выживания» еще раз в этом убедился. Особенно – увидев результат эксперимента с бургерами, которые пролежали больше недели. Хотя, если честно, меня порадовало, что все-таки фастфуд можно есть, если не каждый день. Вообще, «Правила выживания» – очень полезная программа для потребителей. Ведь часто мы упускаем из виду многие важные моменты в своем питании, а потом страдаем от этого!»

Смотрите выпуск ток-шоу «Правила выживания», посвященный фастфуду, во вторник, 28 мая, в 14:45 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят следующие выпуски уникального ток-шоу «Правила выживания»:

В среду, 29 мая, в 14:45 – программа, посвященная пломбиру.

В жаркое время года спрос на мороженое огромный. Диетологи уверяют – самый простой пломбир не просто вкусное, но и полезное лакомство. Из чего на самом деле производят мороженое? Как найти на прилавке качественный пломбир? И сколько порций холодного лакомства можно съедать в день, чтобы не навредить здоровью? Звездный эксперт программы – певица Катя Бужинская.

В четверг, 30 мая, в 14:45 на «Интере» – выпуск о сале (повтор программы от 26 мая).

Сало давно стало визитной карточкой Украины, без него невозможно представить нашу национальную кухню. Его запекают, солят, коптят, жарят и добавляют в различные блюда. Это не только вкусный, но и полезный продукт. Диетологи утверждают, что от сала больше пользы, чем от мяса, к тому же оно легче усваивается нашим организмом. Как выбрать качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Можно ли есть много сала и при этом худеть? Ответы – в ток-шоу «Правила выживания». Звездный эксперт программы – украинский атлет и телеведущий Сергей Конюшок.

В пятницу, 31 мая, в 14:45 на «Интере» – программа о сухофруктах.

В сухих фруктах сохраняются все витамины и микроэлементы, которые так нужны организму. А еще говорят, что на сухофруктах можно быстро и легко похудеть. Правда это или миф? Чем полезен этот продукт? Какими химикатами производители обрабатывают сухофрукты, чтобы они выглядели яркими, блестящими и дольше хранились? Как отличить натуральные сухофрукты, высушенные на солнце, и химически обработанные? Об этом рассказывают ведущие и эксперты ток-шоу «Правила выживания». Звездная гостья – певица Мила Нитич.

Все выпуски «Правил выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.

Ток-шоу «Правила выживания» – единственная в стране реальная «Книга жалоб и предложений», куда со своим вопросом или проблемой может обратиться любой человек. Если вы или ваши близкие столкнулись с некачественными товарами или услугами, пишите на сайте проекта https://pravyla.inter.ua/ или звоните на горячую линию: 067 879 55 91.

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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ПРОФИЛЬ

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