Всеукраинский день библиотек и другие праздники и события 30 сентября

Всеукраинский день библиотек

30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек. Этот праздник был установлен в Украине Указом Президента от 14 мая 1998 года, чтобы почтить большой вклад библиотек в развитие образования, науки и культуры. Библиотеки в Украине имеют давнюю историю, начиная со времен Киевской Руси, когда первые собрания книг появились в монастырях и церквях. Одной из известнейших библиотек того времени была библиотека Ярослава Мудрого при Софийском соборе в Киеве. Сегодня в Украине насчитывается более 30 тысяч библиотек, среди которых есть национальные, университетские, детские и специализированные библиотеки. Самая большая из них – Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

День «Спасите коалу»

Также 30 сентября День «Спасите коал». Этот праздник был начат Австралийским фондом коал (AKF) в рамках кампании «Месяц спасения коал», которая продолжается на протяжении всего сентября. Цель этого дня — повысить осведомленность об угрозах, стоящих перед коалами, и собрать средства для сохранения их природной среды обитания. Коалы сталкиваются со многими проблемами, такими как потеря среды обитания, изменение климата и болезни.

Международный день подкастов

А еще 30 сентября – Международный день подкастов. Этот праздник был начат в 2014 году Стивом Ли, основателем Modern Life Network, с целью популяризации подкастов как медиаформата. Подкасты — это цифровые файлы мультимедиа, которые можно загрузить из Интернета и слушать на мобильных устройствах или компьютерах в удобное время. Они стали популярны благодаря удобству и возможности сочетать прослушивание с другими делами. В этот день организуются различные мероприятия, включая многочасовые трансляции, в которых принимают участие разработчики подкастов со всего мира. Это отличный повод для подкастеров поделиться своими проектами и привлечь новых слушателей.

Международный день переводчика

30 сентября отмечают Международный день переводчика. Этот праздник был начат Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1953 году, а официально признан в 1991 году. Дата выбрана в честь святого Иеронима, покровителя переводчиков, осуществившего перевод Библии с оригинала (иврита) на латынь. Международный день переводчика отмечает важную роль переводчиков в содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству между народами. Переводчики помогают преодолевать языковые барьеры, что способствует развитию культурного обмена и укреплению мира в мире.

Также 30 сентября День грязелечения. Этот праздник посвящен использованию лечебных грязей в медицинских и косметических целях, имеющий давнюю историю, начиная с XVI века. Лечебные грязи используются для лечения различных заболеваний, таких как заболевания кожи, ревматизм, заболевания дыхательных путей, костей и суставов. Они также популярны в современных спа-салонах и лечебных курортах по всему миру. Некоторые из самых известных грязелечебниц находятся в Анхиало (Поморие, Болгария), Терме ди Сирмионе (Италия), Хаапсалу (Эстония) и на озере Текиргиол (Румыния).

Исторические события 30 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире сегодня:

1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит в свет первая в Европе печатная книга — Библия;

1614 год — между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье;

1791 год — в Вене проходит премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта»;

1876 год — журнал «Киевская старина» впервые публикует биографию Григория Сковороды;

1895 год — Мадагаскар становится протекторатом Французской республики;

1918 год — Украинская революция (1917—1921): повстанческие силы под руководством Нестора Махно громят подразделения Центральных государств в бою за Дубровку;

1919 год — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой принимает законопроект об отмене состояний в Украине;

1920 год — Армия УНР увольняет Жмеринку;

1929 год — Британская служба «Би-би-си» впервые проводит телетрансляцию;

1929 год — во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель поразит полет на планере с ракетными двигателями;

1938 год — Великобритания, Франция, Германия и Италия подписывают Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии;

1939 год — в Париже создают Правительство Польши в изгнании, которое впоследствии переехало в Лондон;

1946 год — объявляют первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе;

1947 год — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций;

1980 год — опубликовали первую спецификацию Ethernet;

1990 год — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся почти 300-тысячный митинг под лозунгом «Нет — новому Союзному договору!», санкционированный президиумом Киевского городского совета;

1992 год — Министерство юстиции Украины зарегистрировало Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932-1933 гг. в Украине;

1992 год — отправляют в отставку премьер-министра Украины Витольда Фокина;

1994 год — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявляет о прекращении экономического бойкота Израиля (продолжался 46 лет);

2005 год — противоречивые рисунки о Мухаммеде печатают в датской газете;

2007 год — в Украине проходят досрочные парламентские выборы, после которых была создана коалиция фракциями БЮТ и НУНС;

2016 год — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов находят после того, как они были украдены из музея Ван Гога в 2002 году.

Кто родился 30 сентября

30 сентября родились: