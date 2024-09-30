Всеукраїнський день бібліотек та інші свята і події 30 вересня

Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день бібліотек. Це свято було встановлено в Україні Указом Президента від 14 травня 1998 року, щоб вшанувати великий внесок бібліотек у розвиток освіти, науки та культури. Бібліотеки в Україні мають давню історію, починаючи з часів Київської Русі, коли перші зібрання книг з’явилися в монастирях та церквах. Однією з найвідоміших бібліотек того часу була бібліотека Ярослава Мудрого при Софійському соборі в Києві. Сьогодні в Україні налічується понад 30 тисяч бібліотек, серед яких є національні, університетські, дитячі та спеціалізовані бібліотеки. Найбільша з них — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

День “Врятуйте коалу”

Також 30 вересня День “Врятуйте коалу”. Це свято було започатковане Австралійським фондом коал (AKF) у межах кампанії “Місяць порятунку коал”, яка триває протягом усього вересня. Мета цього дня — підвищити обізнаність про загрози, які стоять перед коалами, та зібрати кошти для збереження їхнього природного середовища проживання. Коали стикаються з багатьма проблемами, такими як втрата середовища існування, зміна клімату та хвороби.

Міжнародний день подкастів

А ще 30 вересня Міжнародний день подкастів. Це свято було започатковане 2014 року Стівом Лі, засновником Modern Life Network, з метою популяризації подкастів як медіаформату. Подкасти — це цифрові медіафайли, які можна завантажити з Інтернету та слухати на мобільних пристроях або комп’ютерах у зручний час. Вони стали популярними завдяки своїй зручності та можливості поєднувати прослуховування з іншими справами. Цього дня організовуються різноманітні заходи, включаючи багатогодинні трансляції, в яких беруть участь розробники подкастів з усього світу. Це чудова нагода для подкастерів поділитися своїми проєктами та залучити нових слухачів.

Міжнародний день перекладача

30 вересня святкують Міжнародний день перекладача. Це свято було започатковане Міжнародною федерацією перекладачів (FIT) 1953 року, а офіційно визнане 1991 року. Дата обрана на честь святого Єроніма, покровителя перекладачів, який здійснив переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину. Міжнародний день перекладача вшановує важливу роль перекладачів у сприянні діалогу, взаєморозумінню та співпраці між народами. Перекладачі допомагають долати мовні бар’єри, що сприяє розвитку культурного обміну та зміцненню миру у світі.

Також 30 вересня День грязелікування. Це свято присвячене використанню лікувальних грязей у медичних та косметичних цілях, що має давню історію, починаючи з XVI століття. Лікувальні грязі використовуються для лікування різних захворювань, таких як хвороби шкіри, ревматизм, хвороби дихальних шляхів, кісток та суглобів. Вони також популярні у сучасних спа-салонах та лікувальних курортах по всьому світу. Деякі з найвідоміших грязелікарень знаходяться в Анхіало (Поморіє, Болгарія), Терме ді Сірміоне (Італія), Хаапсалу (Естонія) та на озері Текіргіол (Румунія).

Історичні події 30 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за сьогодні:

1452 рік — у друкарні Йогана Ґутенберґа виходить у світ перша в Європі друкована книга — Біблія;

1614 рік — між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписана угода, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов’язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі;

1791 рік — у Відні відбувається прем’єра останньої опери Моцарта “Чарівна флейта”;

1876 рік — журнал “Київська старовина” вперше публікує біографію Григорія Сковороди;

1895 рік — Мадагаскар стає протекторатом Французької республіки;

1918 рік — Українська революція (1917—1921): повстанські сили під проводом Нестора Махна громлять підрозділи Центральних держав в боюі за Дібрівку;

1919 рік — Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалює законопроєкт про скасування станів в Україні;

1920 рік — Армія УНР звільняє Жмеринку;

1929 рік — Британська служба “Бі-бі-сі” вперше проводить телетрансляцію;

1929 рік — у Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель побить політ на планері з ракетними двигунами;

1938 рік — Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія підписують Мюнхенську угоду, за якою Німеччина анексувала Судетську область Чехословаччини;

1939 рік — у Парижі створюють Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона;

1946 рік — оголошують перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі;

1947 рік — Пакистан приєднується до Організації Об’єднаних Націй;

1980 рік — опублікували першу специфікацію Ethernet;

1990 рік — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом “Ні — новому Союзному договору!”, санкціонований президією Київської міської ради;

1992 рік — Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні;

1992 рік — відправляють у відставку прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна;

1994 рік — Рада співробітництва країн Перської затоки оголошує про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років);

2005 рік — суперечливі малюнки про Мухаммеда друкують в данській газеті;

2007 рік — в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС;

2016 рік — дві картини загальною вартістю 100 мільйонів доларів знаходять після того, як вони були викрадені з музею Ван Гога 2002 року.

Хто народився 30 вересня

30 вересня народилися: