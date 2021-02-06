Все трассы Одесской области открыты для проезда

Служба автомобильных дорог Одесской области информирует, что на утро субботы, 6 февраля, все дороги государственного значения открыты для транспорта.

«Ночью в северных регионах области снег, в южных районах идет дождь. Состояние передвижения дорогами государственного значения обеспечено. В движении нет ограничений», – отмечается на странице облавтодора в Facebook.

Между тем, водителей призывают к осторожности, так как на трассах работает спецтехника.

Отметим, что во время предыдущего снегопада в конце января в Одесской области спасатели извлекли из снежных заносов более 800 автомобилей.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 6 февраля, Одессу в очередной раз засыпало снегом.

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Фото: Facebook облавтодора