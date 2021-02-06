Автодор отремонтировал 3 дороги к курортам на Одесчине (видео)

В Одессе выбрали лучшие фотографии 2020 года (фото) Вот уже в 18-й раз в Одессе подводят итоги конкурса «Снимок года». В этом году свои работы представили не только профессиональные фотографы и члены фото-клубов, но и все желающие. ПОДРОБНЕЕ

Децентрализация в Одесской области: статистика, инновации и перспективы Территориальные общины (ТО) Одесской области вышли на новый этап своего развития в условиях обновленного законодательства. Об этом рассказали на брифинге представители Одесского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой». ПОДРОБНЕЕ