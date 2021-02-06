Автодор отремонтировал 3 дороги к курортам на Одесчине (видео)

Служба автодорог отремонтировала три дороги, ведущие к популярным курортам в Одесской области.
Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.
В частности, отремонтированы такие дороги:
- 10-километровый участок трассы Т-16-47 /Н-33/ Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка в Овидиопольском районе;
- 14,3 км дороги Т-16-10 /Н-33/ Приморское – Желтый Яр – Татарбунары с подъездом к Сергеевке в Белгород-Днестровском районе;
- 12 км автодороги Т-16-10 /Н-33/ на участке, соединяющем курортные села Шабо и Сергеевку в Белгород-Днестровском районе.
Как отчитались в Автодоре, указанные трассы были приведены в порядок в рамках программы президента «Большое строительство».
Фото: скриншот с видео Укравтодора