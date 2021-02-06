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Автодор отремонтировал 3 дороги к курортам на Одесчине (видео)

Автодор отремонтировал 3 дороги к курортам на Одесчине (видео)

Служба автодорог отремонтировала три дороги, ведущие к популярным курортам в Одесской области.

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

В частности, отремонтированы такие дороги:

  • 10-километровый участок трассы Т-16-47 /Н-33/ Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка в Овидиопольском районе;
  • 14,3 км дороги Т-16-10 /Н-33/ Приморское – Желтый Яр – Татарбунары с подъездом к Сергеевке в Белгород-Днестровском районе;
  • 12 км автодороги Т-16-10 /Н-33/ на участке, соединяющем курортные села Шабо и Сергеевку в Белгород-Днестровском районе.

Как отчитались в Автодоре, указанные трассы были приведены в порядок в рамках программы президента «Большое строительство».

Фото: скриншот с видео Укравтодора

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