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Новости Одессы и Одесской области

Все смогут добраться на праздник: в День города в Одессе введут дополнительный транспорт

Все смогут добраться на праздник: в День города в Одессе введут дополнительный транспорт

Городской департамент транспорта вносит изменения в движение общественного транспорта 2 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Так, до часу ночи будут работать:

  • трамвайные маршруты: № 3, 5, 7, 13, 15, 28;
  • троллейбусные маршруты: № 3, 7, 8, 9, 10.

2 сентября будет организована работа троллейбуса № 10 с 16:30 по маршруту:

  •  в направлении движения к Пересыпским мосту – от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9);
  •  в направлении движения к ул. Инглези – от конечной остановки троллейбусного маршрута № 9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту.

С 16:30 будет организована работа автобусов по следующим схемам движения:

маршруты № 110, 120, 190:

  •  в направлении движения к ж/м Котовского – от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;
  • в направлении движения к железнодорожному вокзалу – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.

Маршрут № 210:

  •  в направлении движения к Пересыпским мостам – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Левитана – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Для обеспечения доставки одесситов и гостей города к месту жительства после окончания гала-концерта на Потемкинской лестнице будет организована целевая подача автобусов по направлениям:

  •  в направлении движения к ж/м Котовского (по просп. Добровольского и ул. Семена Палия). Место дислокации автобусов – ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска);
  • в направлении движения к ж/м Таирова, ж/м Черемушки (по ул. Космонавтов, просп. Небесной Сотни, ул. Ак. Королева, Люстдорфской дороге).

Место дислокации автобусов – ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).

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