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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе наносят на карту места, доступные людям с инвалидностью

В Одессе наносят на карту места, доступные людям с инвалидностью

Общественники из сообщества «Доступно.UA» разработали приложение TosMap.

Оно представляет собой карту, где отмечены локации, дружественную для людей с ограниченными возможностями.

Приложение охватывает 14 городов, Одесса – один из них.

Об этом сообщает The Village.

Приложение можно скачать с помощью стандартного мобильного сервиса. Далее следует выбрать заведение, воспользовавшись фильтрами.

На экране появится список удобств, которое может понадобиться людям с инвалидностью. Поставив напротив него галочку, можно проверить, есть ли оно в конкретном учреждении.

Так, например, можно посмотреть, есть ли в клинике или банке пандус и можно ли зайти в ресторан с собакой-поводырем.

 

Помимо людей с ограниченными возможностями, приложение будет полезно и другим специфическим группам населения – к примеру, мамам с колясками, велолюбителям и автомобилистам.

Пользователям обещают дать возможность самим добавлять места на карту и участвовать в процессе формирования объективной реальности.

Фото: The Village, uznews.uz

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