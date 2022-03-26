Новости Одессы и Одесской области

Вручать повестки на блокпостах в Одессе не будут

Вручать повестки на блокпостах в Одессе не будут

Решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, практика вручения повесток на блокпостах продолжена пока не будет.

Рецепты

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

При этом он напомнил, что мобилизацию во всех областях Украины объявили 24 февраля 2022 г. Указом Президента №69/2022.

Ее будут проводить в течение 90 дней с момента вступления в силу документа, однако получение повестки не означает зачисление в ряды ВСУ.

Повестки могут вручать где угодно, а не только дома или по месту работы.

Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ или другие военные подразделения. Таким образом, в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных.

Уведомления вручаются должностными лицами районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно попросить на проверку документы.

Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить