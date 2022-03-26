Вручать повестки на блокпостах в Одессе не будут

Решением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, практика вручения повесток на блокпостах продолжена пока не будет.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

При этом он напомнил, что мобилизацию во всех областях Украины объявили 24 февраля 2022 г. Указом Президента №69/2022.

Ее будут проводить в течение 90 дней с момента вступления в силу документа, однако получение повестки не означает зачисление в ряды ВСУ.

Повестки могут вручать где угодно, а не только дома или по месту работы.

Получение повестки не означает автоматическое зачисление в ряды ВСУ или другие военные подразделения. Таким образом, в центрах комплектования и социальной поддержки проверяют и обновляют информацию о военнообязанных.

Уведомления вручаются должностными лицами районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. У них можно попросить на проверку документы.

Мужчина, получивший повестку, должен явиться в военкомат и стать там на учет. Ответственность за неявку в военкомат может быть как административной, так и уголовной.