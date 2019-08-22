Врятувати замок: в Одесі влаштують благодійний забіг заради допомоги волонтерам

Учасники бігтимуть на дистанції 3 і 6 км.

25 серпня о 09:00 на Трасі здоров’я розпочнеться благодійний забіг “Run for castle”.

Зареєструватися можна за посиланням.

Цей забіг має особливу місію – врятувати замок. У липні благодійний фонд “Корпорація монстрів” отримав у подарунок замок на Французькому бульварі, Дача Анатра. Роками замок був порожній і мав всі шанси розвалитися остаточно або поступитися місцем черговій багатоповерхівці.

– Всі ці роки ми робили все, щоб заслужити довіру містян і людей з усього світу, щоб фондом можна було пишатися, щоб ми могли за допомогою найвищої довіри купувати медичне обладнання, робити ремонти в лікарнях, допомагати лікарям рятувати життя маленьких пацієнтів, годувати людей похилого віку. І зараз саме той випадок, коли кожен може зробити щось по-хорошому круте і залишити свій слід в історії! Ми бачимо замок, як міський центр соціального та культурного життя, в якому будуть проходити конференції лікарів, професорів, консультації для мам, художні виставки, лекції, концерти, ярмарки, майданчики для дітей та дорослих і звичайно ж благодійні бали (історія є історія). З вашою допомогою вже через кілька років ми зможемо написати: “Корпорація монстрів запрошує все місто на відкриття відреставрованого замку на Французькому бульварі”, а через десятки років наші діти зможуть пишатися, що їхні батьки/ бабусі/дідусі були одними з тих, хто допоміг врятувати Замок, і стали частиною історії, – зазначають організатори.

Нагадаємо, раніше “Одесская жизнь” вже писала про Замок Монстрів та благодійний фонд “Корпорація монстрів”.

Фото: Viktoriia Bondarenko