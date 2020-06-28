Врятували 10 голів худоби: у місця можливого підтоплення на Одещині завезли спецтехніку (фото)

Рятувальники готуються до захисту територій від можливої повені.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Із застосуванням інженерної техніки проводиться укріплення земляної дамби для захисту від води підступів до с. Яськи.

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Також, для надання допомоги мешканцям с. Троїцьке щодо рятування домашньої худоби яка залишилась на пасовищі, до острова “Турунчук” спрямований плаваючий транспортер ПТС-М. На теперішній час евакуйовано 10 голів худоби.

Проводиться постійний моніторинг гідрологічної обстановки, ситуація під контролем.

Фото: пресслужба