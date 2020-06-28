Врятували 10 голів худоби: у місця можливого підтоплення на Одещині завезли спецтехніку (фото)

Рятувальники готуються до захисту територій від можливої повені.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
Із застосуванням інженерної техніки проводиться укріплення земляної дамби для захисту від води підступів до с. Яськи.
Також, для надання допомоги мешканцям с. Троїцьке щодо рятування домашньої худоби яка залишилась на пасовищі, до острова “Турунчук” спрямований плаваючий транспортер ПТС-М. На теперішній час евакуйовано 10 голів худоби.
Проводиться постійний моніторинг гідрологічної обстановки, ситуація під контролем.
Фото: пресслужба