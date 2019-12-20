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Новости Одессы и Одесской области

Время чудес: одесситов приглашают на предновогоднюю вечеринку в парк Горького

Время чудес: одесситов приглашают на предновогоднюю вечеринку в парк Горького

21 и 22 декабря в парке Горького состоится самый семейный праздник декабря — «Время чудес». Гостей новогодней вечеринки ожидают выступления аниматоров, хороводы у елки, а также розыгрыш призов и подарков.

Ожидание зимних праздников — самый волшебный период в году. Это время, когда загадывают желания, готовят подарки, и, конечно же, происходят чудеса. А чтобы Новый год и Рождество стали еще ближе, малышей и взрослых приглашают на семейную вечеринку с Дедом Морозом, Снегурочкой и Святым Николаем. Также в парке будет работать почта, где каждый сможет написать письмо Деду Морозу и сделать фото на память с героями новогодних праздников.

Начало в 12.00.

Адрес: улица Генерала Петрова, 17.

Вход свободный.

Фото: mir24.tv

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Анастасия Епурь
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