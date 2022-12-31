Враг запустил по Украине более 20 ракетами: какая ситуация в Одесской области?

Российские террористы решили испортить Новый год украинцам и 31 декабря запустили по нашей стране более 20 ракет, используя для этого стратегическую авиацию и корабли.

В Генштабе ВСУ заявили, что российскими агрессорами было выпущено более 20 ракет, и более 12 из них удалось сбить.

Большинство воздушных целей было сбито авиацией и нашими силами ПВО, — так прокомментировал командующий Объединенных сил Александр Павлюк.

На этот раз среди целей рашистов не было Одесского региона. Но ракетная угроза сохраняется, враг может нанести повторный удар.

Наиболее сильно пострадала столица – Киев. Там или сама ракета, или обломки сбитой, попали в отель. Сообщается об одном погибшем и 20 пострадавших.

Также известно о пострадавших и раненых в Николаеве, Запорожье и Хмельницком.

Ранее сообщалось, что в связи с рашистской атакой в Одесском регионе возможны внеплановые отключения света.

На фото: пострадавший от российской ракеты отель в Киеве