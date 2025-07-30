Ключевые моменты

Ночная атака на Павлоград стала крупнейшей с начала войны — Днепропетровская ОВА;

Этой ночью враг атаковал Украину 78-ю беспилотниками;

Особенность атаки — применение реактивных дронов;

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боестолкновение;

Потери врага: минус 890 еще оккупантов и 30 артсистем за сутки.

Последствия ночного удара по Украине

В ночь на 30 июля Павлоград в Днепропетровской области подвергся мощной атаке ударных беспилотников типа «шахед».

Как сообщила Днепропетровская областная военная администрация, эта атака стала крупнейшей за все время полномасштабной войны и продолжалась несколько часов. В результате ударов были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные учреждения и пожарная часть. В городе возникли пожары, зафиксированы разрушения.

В Павлограде пострадал 70-летний мужчина, серьезно повреждено транспортное предприятие, произошло несколько пожаров.

Агрессор также нанес удары по Синельниковскому району — по Николаевской и Покровской громадам с помощью «шахедов», а по Межевской громаде — с использованием FPV-дронов. Пострадала женщина, повреждены сельскохозяйственные и частные предприятия, погибло около 20 голов скота, уничтожены пять автомобилей.

Атаки продолжались и по территории Никопольского района — под обстрелами оказались районный центр, а также Марганецкая и Покровская громады. Противник применял как беспилотники, так и артиллерию.

Всего этой ночью противник атаковал 78-ю ударными БпЛА. Сбит/подавлен 51 вражеский беспилотник. Зафиксировано попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Особенность ночной атаки — применение врагом до 8-ми реактивных БПЛА на северном направлении, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реактивный дрон оснащен реактивным двигателем, в отличие от традиционных БПЛА с винтовыми двигателями. Они отличаются более высокой скоростью и дальностью полета.

Как сообщил на днях первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, россияне уже интегрируют различные решения, которые позволяют «шахедам» обходить украинские дроны-перехватчики, и Украина внедряет другие решения. Также оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны, и нужно уже работать над этим.

Поэтому, по его словам, если сегодня, например, есть определенный показатель сбития дронами-перехватчиками «шахедов», то завтра он может отличаться, потому что россия очень быстро развивается.

Федоров отметил, что Украина также внедряет другие решения.

По его словам, сейчас подписаны контракты как минимум с четырьмя компаниями, которые разрабатывают наиболее масштабные решения по перехватчикам.

Обстановка на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боестолкновение. Вчера противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 5 715 обстрелов, в том числе 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 677 дронов-камикадзе.

Самые горячие направления:

Покровское направление — отражено 63 штурма в районах: Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка

Лиманское направление — 24 атаки в районах: Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Серебрянка, Шандриголово, Ямполь

Ответ ВСУ: нанесены удары по 8 районам сосредоточения войск и техники. Также уничтожено: