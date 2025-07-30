Ключевые моменты
- Ночная атака на Павлоград стала крупнейшей с начала войны — Днепропетровская ОВА;
- Этой ночью враг атаковал Украину 78-ю беспилотниками;
- Особенность атаки — применение реактивных дронов;
- За прошедшие сутки зафиксировано 171 боестолкновение;
- Потери врага: минус 890 еще оккупантов и 30 артсистем за сутки.
Последствия ночного удара по Украине
В ночь на 30 июля Павлоград в Днепропетровской области подвергся мощной атаке ударных беспилотников типа «шахед».
Как сообщила Днепропетровская областная военная администрация, эта атака стала крупнейшей за все время полномасштабной войны и продолжалась несколько часов. В результате ударов были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные учреждения и пожарная часть. В городе возникли пожары, зафиксированы разрушения.
В Павлограде пострадал 70-летний мужчина, серьезно повреждено транспортное предприятие, произошло несколько пожаров.
Агрессор также нанес удары по Синельниковскому району — по Николаевской и Покровской громадам с помощью «шахедов», а по Межевской громаде — с использованием FPV-дронов. Пострадала женщина, повреждены сельскохозяйственные и частные предприятия, погибло около 20 голов скота, уничтожены пять автомобилей.
Атаки продолжались и по территории Никопольского района — под обстрелами оказались районный центр, а также Марганецкая и Покровская громады. Противник применял как беспилотники, так и артиллерию.
Всего этой ночью противник атаковал 78-ю ударными БпЛА. Сбит/подавлен 51 вражеский беспилотник. Зафиксировано попадание 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Особенность ночной атаки — применение врагом до 8-ми реактивных БПЛА на северном направлении, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Реактивный дрон оснащен реактивным двигателем, в отличие от традиционных БПЛА с винтовыми двигателями. Они отличаются более высокой скоростью и дальностью полета.
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Как сообщил на днях первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, россияне уже интегрируют различные решения, которые позволяют «шахедам» обходить украинские дроны-перехватчики, и Украина внедряет другие решения. Также оккупанты обязательно будут переходить на реактивные дроны, и нужно уже работать над этим.
Поэтому, по его словам, если сегодня, например, есть определенный показатель сбития дронами-перехватчиками «шахедов», то завтра он может отличаться, потому что россия очень быстро развивается.
Федоров отметил, что Украина также внедряет другие решения.
По его словам, сейчас подписаны контракты как минимум с четырьмя компаниями, которые разрабатывают наиболее масштабные решения по перехватчикам.
Обстановка на фронте
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боестолкновение. Вчера противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.
Кроме этого, совершил 5 715 обстрелов, в том числе 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 677 дронов-камикадзе.
Самые горячие направления:
Покровское направление — отражено 63 штурма в районах: Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгороднее, Муравка, Миролюбовка, Ореховое, Дачное, Никаноровка, Новоукраинка
Лиманское направление — 24 атаки в районах: Новый Мир, Колодязи, Карповка, Диброва, Торское, Среднее, Серебрянка, Шандриголово, Ямполь
Ответ ВСУ: нанесены удары по 8 районам сосредоточения войск и техники. Также уничтожено:
- 890 российских военнослужащих
- 1 танк
- 1 ББМ
- 30 артиллерийских систем
- 100 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 67 единиц автомобильной техники