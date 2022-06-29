«Враг хочет захватить Одессу»: стоит ли поддаваться панике?

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в очередной раз прокомментировал новостные «вбросы» о том, что враг якобы намеревается захватить Одессу.

В своем утреннем обращении к одесситам Братчук напоминает, что рашисты намереваются захватить не только Одессу, но и всю Украину и, к тому же, их цель – полностью нас уничтожить. И, по его словам, появление время от времени подобной информации несколько удивляет.

«Это не новость. Вот лично вы что-то новое узнали? Нет. Поэтому работаем, держим строй – и вместе к Победе»,

– отмечает представитель ОВА.

Братчук также сообщает, что наши войска успешно уничтожают противника и его боевую технику на Южном направлении, в частности, на рубеже Николаевской и Херсонской областей. А наши соседи-николаевцы ежедневно страдают от ракетных ударов. Под постоянной угрозой таких атак Одесса и Одесская область.

«Так было накануне. Так, к сожалению, будет и в ближайшее время»,

– говорит спикер.

По его данным, в Черном море группировка рашистского флота стала больше на один корабль-ракетоносец. К тому же, враг держит в боевой готовности оружия на территории оккупированного Крыма и чаще стал использовать стратегическую авиацию.

Также Братчук напоминает: в Черном море был шторм, и расставленные россиянами мины снова могло сорвать с якорей и вынести на одесское побережье. И пляжи сейчас лучше вообще не посещать.

«Да, враг действительно будет наносить ракетные удары. Цель врага – нас уничтожить и запугать. И не столько фейками, сколько именно ракетными ударами. Еще раз призываю: берегите себя и своих близких! Да, у россиян очень много пушек. Много ракет и очень много снарядов. И очень много пушечного мяса. Но у нас, в отличие от них, есть будущее. И ради этого будущего воюем и держимся»,

– резюмирует Братчук.

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