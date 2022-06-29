Война в Украине: день 126-й: угроза нападения со стороны Беларуси в силе?

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, начались сто двадцать шестые сутки с начала вероломного вторжения в Украину путинских агрессоров. О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня докладывает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военного собрания с военнообязанными. По планам собрания будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого согласования, а также организация охраны и обороны объектов.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории республики Беларусь по объектам территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня «Град».

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. Совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка.

На Бахмутском направлении противник ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново и частично ему это удается. Закрепляется в северной части Клинового и в районе Углегорской ТЭС. С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.

На Новопавловское направление оккупанты переместили в две батальонные тактические группы из Авдеевского и Бахмутского направлений.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их перебрасывания на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения рашистских захватчиков основные усилия сосредотачивают на содержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район в одну батальонную тактическую группу.

На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота российской федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В акватории Черного моря находятся в боевой готовности три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационных ударов по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

Фото в Facebook-страницы Генштаба ВСУ