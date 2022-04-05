Враг готовит еще больше фейков о войне, – глава Одесской ОВА (видео)

Ночь на вторник, 5 апреля 2022 года, хоть и прошла в Одессе и области под сигналы воздушной тревоги, но все же выдалась относительно спокойной.
Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении к одесситам спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По словам Братчука, враг активизирует воздушную тревогу и, кроме того, пытается давить на нас психологически и готовит очередные фейки и информационно-психологические операции. Он предупредил, что сейчас фейков будет все больше и больше.
«Обо всех фейках мы будем вам рассказывать, разоблачать их»,
– пообещал спикер военной администрации.
⚡️👋Доброго ранку, ми з Одеси!
Небо тримаємо, море — за нас! Руzкій корабль — йди в гондурас!
🇺🇦
Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 4 апреля 2022 г.
Напомним, ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что противник начал вести активную воздушную разведку, чтобы определить новые цели для ракетных ударов.
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Фото: 34.ua