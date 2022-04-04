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«Они ударят, а мы врежем»: спикер Одесской ОВА о вероятности вторжения из Приднестровья (видео)

«Они ударят, а мы врежем»: спикер Одесской ОВА о вероятности вторжения из Приднестровья (видео)

Вероятность вторжения на территорию Одесчины со стороны так называемой «ПМР» крайне невысокая, уверен спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Об этом он сообщил сегодня в своем вечернем видеообращении к одесситам.

По словам Братчука, враг продолжает проводить воздушную разведку и пытается угрожать с моря, с воздуха и с суходола.

«К слову, многие спрашивают: что там у нас в Приднестровье?.. Я уже отвечал на этот вопрос: Приднестровье – это временно оккупированная российскими войсками территория Молдовы. А что касается того контингента, который называется там такой себе «армией ПМР», или так называемый российский миротворческий контингент, то моральное состояние этого войска на днях уже проявилось: они обрадовались, что не надо идти, по крайней мере пока что, в мясорубку и становиться фаршем при помощи Вооруженных сил Украины… Но пусть только попробуют, если будет такое желание – ударить по нам. Они ударят, а мы врежем – мало не покажется»,

– заявил Братчук.

Также он заверил, что ситуация на этом направлении под контролем.

Кроме того, спикер ОВА выразил надежду, что, в отличие от предыдущих, эта ночь пройдет в Одессе настолько спокойно, насколько это возможно в условиях военного времени.

 

 

💥 Доброго вечора, ми з Одеси!

А в пмр продовжують гуляти й радіти, що не підуть «гарматним м’ясом на шашлик»!

🇺🇦

Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 4 апреля 2022 г.

 

Ранее сообщалось, что войска российского контингента в непризнанном Приднестровье вместе с силами армии так называемой ПМР демонстрируют активность на границе с Украиной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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