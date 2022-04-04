«Они ударят, а мы врежем»: спикер Одесской ОВА о вероятности вторжения из Приднестровья (видео)

Об этом он сообщил сегодня в своем вечернем видеообращении к одесситам.

По словам Братчука, враг продолжает проводить воздушную разведку и пытается угрожать с моря, с воздуха и с суходола.

«К слову, многие спрашивают: что там у нас в Приднестровье?.. Я уже отвечал на этот вопрос: Приднестровье – это временно оккупированная российскими войсками территория Молдовы. А что касается того контингента, который называется там такой себе «армией ПМР», или так называемый российский миротворческий контингент, то моральное состояние этого войска на днях уже проявилось: они обрадовались, что не надо идти, по крайней мере пока что, в мясорубку и становиться фаршем при помощи Вооруженных сил Украины… Но пусть только попробуют, если будет такое желание – ударить по нам. Они ударят, а мы врежем – мало не покажется»,

– заявил Братчук.

Также он заверил, что ситуация на этом направлении под контролем.

Кроме того, спикер ОВА выразил надежду, что, в отличие от предыдущих, эта ночь пройдет в Одессе настолько спокойно, насколько это возможно в условиях военного времени.

💥 Доброго вечора, ми з Одеси! А в пмр продовжують гуляти й радіти, що не підуть «гарматним м’ясом на шашлик»! 🇺🇦 Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 4 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что войска российского контингента в непризнанном Приднестровье вместе с силами армии так называемой ПМР демонстрируют активность на границе с Украиной.