Новости Одессы и Одесской области

По Одессе ударили двумя ракетами комплекса «Бастион» (видео)

По Одессе ударили двумя ракетами комплекса «Бастион» (видео)

В ночь на понедельник, 4 апреля 2022 года, российские агрессоры нанесли по Одессе и области удар двумя ракетами комплекса «Бастион». В результате были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, пострадавших нет.

Также глава ОВА рассказал, что противник начал вести активную воздушную разведку, чтобы определить новые цели для ракетных ударов.

«Но благодаря работе нашей противовоздушной обороны и нашей силе духа врагу не удастся нас сломать»,

– уверен Марченко.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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