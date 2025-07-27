Ключевые моменты:
- Ночью 27 июля дроны атаковали Лиманскую громаду Белгород-Днестровского района;
- Обстрел повредил гражданскую инфраструктуру, но обошлось без пострадавших;
- Глава громады обвинил агрессора в терроре против мирных жителей.
О последствиях обстрела рассказал сегодня глава громады Василий Резниченко.
«Этой ночью под вражеским русским ударом оказалась наша громада… Российские террористы еще раз показали свою «отвагу» – когда целятся по мирным людям и гражданской инфраструктуре», – написал он на своей странице в Facebook, сопроводив свой пост фото с места прилета вражеских дронов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Читайте также: В Одессе начал разрушаться дом на Молдаванке, пострадавший от удара дрона
«Такие удары только укрепляют нашу решимость – мы держимся, работаем и не теряем человечности даже в бесчеловечных обстоятельствах», – добавил глава громады.
Он также посоветовал не забывать о правилах безопасности во время воздушных тревог.
Напомним, сегодня днем, 27 июля, россияне предприняли попытку атаковать ударными дронами южную часть Одессы и Одесского района. Но наши силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали большую часть «шахедов» над морем.
При этом Телеграм-каналы сообщали о вероятных «прилетах» под Одессой и возникших на месте пожарах. Однако официальная информация о последствиях сегодняшней атаки еще не поступала.