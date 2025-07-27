Ключевые моменты:

Ночью 27 июля дроны атаковали Лиманскую громаду Белгород-Днестровского района;

Обстрел повредил гражданскую инфраструктуру, но обошлось без пострадавших;

Глава громады обвинил агрессора в терроре против мирных жителей.

О последствиях обстрела рассказал сегодня глава громады Василий Резниченко.

«Этой ночью под вражеским русским ударом оказалась наша громада… Российские террористы еще раз показали свою «отвагу» – когда целятся по мирным людям и гражданской инфраструктуре», – написал он на своей странице в Facebook, сопроводив свой пост фото с места прилета вражеских дронов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

«Такие удары только укрепляют нашу решимость – мы держимся, работаем и не теряем человечности даже в бесчеловечных обстоятельствах», – добавил глава громады.

Он также посоветовал не забывать о правилах безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, сегодня днем, 27 июля, россияне предприняли попытку атаковать ударными дронами южную часть Одессы и Одесского района. Но наши силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали большую часть «шахедов» над морем.

При этом Телеграм-каналы сообщали о вероятных «прилетах» под Одессой и возникших на месте пожарах. Однако официальная информация о последствиях сегодняшней атаки еще не поступала.