Впродовж січня в Одеській області закрили майже півсотні нелегальних заправок

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

В Одеській області з початку року перевірено 215 АЗС, припинили діяльність 46 нелегальних АЗС. Про це повідомив заступник керівника ОДА В’ячеслав Овечкін на робочій нараді за участі представників профільних департаментів, прокуратури, Державної податкової служби та ДСНС в Одеській області.

Вилучено 218,5 тонн пального на суму 5,5 млн грн та обладнання вартістю 5,2 млн грн.

– Мобільними групами з початку року було перевірено 215 АЗС. Наразі тенденція позитивна — більша частина нелегальних станцій припиняє свою діяльність самостійно. Для підвищення статистики необхідно сформувати чіткий перелік проблемних АЗС в регіоні із підтвердженим фотозвітом. Треба зрозуміти, які автозаправні станції є перевіреними та здійснюють свою діяльність законно. А які з них є нелегальними чи по ним відкрито кримінальне провадження, — зазначив В’ячеслав Овечкін.

На даний момент за результатами перевірок незаконної діяльності АЗС — в Україні за місяць ціна на пальне знизилась в середньому на 2 грн. Щоденні витрати автомобілістів зменшились на 16,5 млн грн.

Окрім якості палива та дозвільних документів, перевіряється пожежна безпека, організація дорожнього руху та працевлаштування робітників. Інспектори щоденно звітують про хід перевірок Одеській ОДА.

Фото: М24

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