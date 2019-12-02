Впервые в Украине: в одесской школе появился зал для игры на бильярде

Помещение для игры на бильярде открыли в Черноморке на базе школы-интерната №97 для слабослышащих учеников.

Об этом сообщает dumskaya.net.

В планах – оборудовать похожие залы еще в нескольких учебных учреждениях.

Там с ребятами будут заниматься известные спортсмены.

По мнению мастера спорта международного класса по игре на бильярде Олега Мачтакова, этот вид спорта развивает умственные и физические способности игрока.

К слову, как уверяют инициаторы идеи, одесситы стали первыми в Украине, кто оборудовал бильярдный зал в школе.

Фото: dumskaya.net

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