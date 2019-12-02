Впервые в Украине: в одесской школе появился зал для игры на бильярде

Помещение для игры на бильярде открыли в Черноморке на базе школы-интерната №97 для слабослышащих учеников.
Об этом сообщает dumskaya.net.
В планах – оборудовать похожие залы еще в нескольких учебных учреждениях.
Там с ребятами будут заниматься известные спортсмены.
По мнению мастера спорта международного класса по игре на бильярде Олега Мачтакова, этот вид спорта развивает умственные и физические способности игрока.
К слову, как уверяют инициаторы идеи, одесситы стали первыми в Украине, кто оборудовал бильярдный зал в школе.
Фото: dumskaya.net
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