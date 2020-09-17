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Впервые в Украине: в одесских школах появятся безглютеновые и безлактозные завтраки

Впервые в Украине: в одесских школах появятся безглютеновые и безлактозные завтраки

В Одесских школах введут безглютеновые и безлактозные завтраки. Для учеников младших классов их оплатят из городского бюджета. 

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Стоимость одного такого завтрака – 70 грн. И уже есть около 300 человек, которым нужно безглютеновое питание в школах.

Решение о введении такого меню принято на сессии горсовета Одессы в среду, 16 сентября.

Перед тем, как принять такое решение, провели опрос родителей, в нем приняли участие почти 16 тыс. человек.

По словам директора департамента образования Одессы Елены Буйневич, такое решение принято впервые в Украине. Но само меню еще предстоит разработать, совместно с Академией медицинских наук Украины.

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Фото иллюстративное

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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