Впервые с начала войны в украинское небо поднялся пассажирский самолет

К сожалению, рейс этот был не регулярный, и даже не чартерный, а эвакуационный. Гражданский борт был эвакуирован, чтобы рашисты не повредили самолет на аэродроме.

Самолет улетел из Украины в Евросоюз ночью 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании SkyUp.

Пассажирский самолет этой авиакомпании Boeing 737-800 на 189 мест вылетел из столичного аэропорта «Борисполь». Приземлился рейс в румынском аэропорту Яссы.

Эвакуированный борт был последним из флота SkyUp, который находился в Украине. Он должен был вылететь как раз в канун полномасштабного вторжения и его развернули в последний момент.

Сейчас все 12 самолетов этой авиакомпании уже находятся за границей.

Украинский авиаперевозчик SkyUp сейчас использует свой авиапарк для лизинга, чартерных, гуманитарных, эвакуационных и специальных рейсов.

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину, 24 февраля 2022 года, из-за опасности для авиаперевозок, Международный аэропорт «Одесса» перестал работать на неопределенное время.

Воздушное пространство Украины закрыто до сих пор, а все пассажирские авиарейсы отменены.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о намерении ирландского лоукостера Ryanair возобновить полеты в Украину сразу после окончания войны, а также о планах авиакомпании построить в Одессе свою базу.