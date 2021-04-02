Возле одесского Стамбульского парка может вырасти жилкомплекс с казино (фото)

Одесская строительная компания «Пространство» анонсировала старт продаж квартир в жилкомплексе под названием «Пространство у Стамбульского парка». Об этом сообщается на сайте застройщика.

Жилой комплекс собираются возвести на Таможенной площади по адресу: улица Приморская, 1.

По информации компании, здесь расположатся казино, галерея и бассейн. Запроектирован и выход в Стамбульский парк. Судя по визуализации проекта, жилой комплекс будет шестиэтажным. Казино займет два этажа одной из секций. Подготовительные работы компания пока не ведет.

Градостроительные условия по улице Приморской, 1 мэрия выдала еще в 2017 году фирме «Трансрегионинвест-Украина» на строительство 9-этажного торгово-офисного центра. Тогда намерение построить на склоне ТЦ вызвало волну возмущения одесситов. Ведь здание не только бы заняло значительную площадь около Таможенной площади, но и затруднило проезд для машин. А этот участок Приморской и без того перегружен автотранспортом. Кроме того, отмечали горожане, строительство здесь многоэтажного знания может привести к оползням и, к тому же – испортить архитектурный ансамбль центральной части Одессы. Поэтому тогда проект так и не был реализован.

Теперь вместо ТЦ на этом месте планируют возвести жилой комплекс. Пока что в продажу запускается только его третья секция. Стоимость одного квадратного метра будет начинаться от 1550 у.е. Завершить строительство планируют к июню 2023 года.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что строительная компания «Пространство» захватила зеленую зону города на улице Литературной и уничтожает там деревья.

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»