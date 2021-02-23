В Одессе застройщик вырубил деревья на Литературной ради здания отдела продаж

Строительная компания «Пространство» захватила зеленую зону города и уничтожает там деревья. На месте зеленой зоны компания планирует поместить свой отдел продаж. Сейчас застройщик заливает фундамент и укладывает тротуарную плитку.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор муниципального управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александр Авдеев.

По словам Авдеева, разрешение на строительство здания отдела продаж у «Пространства» есть. Вместе с тем, представители ГАСКа и коммунального предприятия «Горзелентрест» собираются побывать на месте и проверить ход идущих работ.

Как сообщил глава Приморской районной администрации Марат Королев, информация о начале капитального строительства поступила еще в конце прошлой недели. Когда на Литературную выехали сотрудники райадминистрации, строительство там приостановили. Сейчас чиновники разбираются в ситуации, чтобы подробно доложить о ее развитии мэру Геннадию Труханову.

Напомним, ранее управление ГАСКа Одесского горсовета заявило о незаконной стройке на Люстдорфской дороге: на месте, отведенном под строительство восьми отдельных частных домов, выросла одна многоквартирная пятиэтажка.

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