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Новости Одессы и Одесской области

В исторической части Одессы хотят построить автозаправку

В исторической части Одессы хотят построить автозаправку

Новую заправку предлагают построить на спуске Маринеско близ старых жилых домов.

Об этом речь идет в проекте решения мэрии, передает uc.od.ua.

Согласно документу, под строительство должны отвести 4,8 соток земли.  Застройщик – ООО “Торговый дом “Все для АЗС” – уже собрал для этого необходимые документы.

Заправку хотят расположить на месте автомойки между домами, рядом со старой детской площадкой.

Но начнут ли там строить, пока точно не известно, так как окончательное решение должны принять на сессии горсовета 31 января.

Фото: uc.od.ua, img-fotki.yandex.ru

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