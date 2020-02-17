Возле аэропорта в Одессе отремонтируют автодорогу

В горуправлении дорожного хозяйства объявили тендер на проведение ремонта проезжей части на углу улицы Центральный аэропорт и Овидиопольской дороги.

Соответствующая информация опубликована на сайте публичных закупок «Prozorro».

Там планируют обновить покрытие и обустроить дополнительную полосу для транспорта, с которой можно будет поворачивать направо в сторону аэропорта. При этом, судя по материалам визуализации, чтобы ее проложить, нужно будет спилить немало деревьев.

Также в планах – оснастить тактильной плиткой тротуары и обновить контактную сеть.

Подрядчика должны определить на аукционе, который назначен на 17 марта. А до 31 декабря 2021 года планируют завершить капитальный ремонт.

На реализацию проекта горсовет готов потратить около 14,8 млн грн.

Напомним, ремонтные работы также запланированы на проспекте Небесной сотни. Ремонт проведут на пересечении с улицей Школьный аэродром в два этапа. В связи с этим перекроют движение на улицах Инглези и Левитана.

А до 31 марта по причине благоустройства территории возле терминала аэропорта изменена схема движения троллейбуса №14.

Фото: imgclf.112.ua, сайт публичных закупок «Prozorro»

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