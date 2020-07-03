Возглавлял криминальную группировку: в Одессе за вымогательство задержали офицера СБУ

Подполковник СБУ из Одессы организовал и возглавил преступную группировку, в которую входили как минимум четыре человека.

Его задержали в четверг, 2 июля, информирует Государственное бюро расследований.

Задержанный подполковник был заместителем начальника одного из отделов одесского главка СБУ.

Есть потерпевший, у которого сотрудник спецслужбы требовал 250 тыс долларов за неразглашение информации о гибели некоего народного депутата, имя которого в сообщении ГБР не называют. Информация эта могла навредить фигуранту. В случае отказа платить участники ОПГ угрожали расправой как самому потерпевшему, так и его семье.

У участников группировки провели обыски, нашли оружие.

Ранее сообщалось, что разбойники планировали нападение на предпринимателей с рынка «7-й километр».