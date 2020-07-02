В Одесі група розбійників намагалася заволодіти коштами підприємців з 7 км

Сьогодні, 2 липня, прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області затримали групу чоловіків під час вчинення розбійного нападу.
Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одещини здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбою.
Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що невстановлена група осіб планує розбійний напад на підприємців промринку 7 км для заволодіння коштами.
З метою захисту життя та здоров’я громадян правоохоронці попередили напад на підприємця, під час якого затримали трьох зловмисників у під’їзді будинку потерпілої.
На даний час вирішуються питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Також перевіряється причетність нападників до скоєння інших аналогічних злочинів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 187 КК України.
Фото: пресслужба