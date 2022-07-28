Воздушная тревога – транспорт стоп: какое распоряжение издали в Подольске?

В городе Подольске, что на севере Одесской области, запретили движение пассажирского транспорта во время воздушных тревог.

Соответствующее распоряжение подписал глава Подольской районной военной администрации Михаила Лазаренко, информирует пресс-служба Подольской городской территориальной громады.

Согласно распоряжению, при поступлении сигнала воздушной тревоги водители общественного транспорта должны дополнительно проинформировать пассажиров о сигнале тревоги и направить транспорт до ближайшей остановки по маршруту. При этом находиться в салоне транспортного средства во время тревоги пассажирам запрещается – все должны проследовать в ближайшее укрытие.

При поступлении сигнала «Отбой воздушной тревоги» водители выходят из укрытия, проверяют техническое состояние транспортного средства и восстанавливают движение на маршруте.

Напомним, «Одесская жизнь» поговорила с одесситами во время воздушной тревоги и узнала, кто из них спускается в бомбоубежища.