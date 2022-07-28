Новости Одессы и Одесской области

Воздушная тревога – транспорт стоп: какое распоряжение издали в Подольске?

Воздушная тревога – транспорт стоп: какое распоряжение издали в Подольске?

В городе Подольске, что на севере Одесской области, запретили движение пассажирского транспорта во время воздушных тревог.

Соответствующее распоряжение подписал глава Подольской районной военной администрации Михаила Лазаренко, информирует пресс-служба Подольской городской территориальной громады.

Согласно распоряжению, при поступлении сигнала воздушной тревоги водители общественного транспорта должны дополнительно проинформировать пассажиров о сигнале тревоги и направить транспорт до ближайшей остановки по маршруту. При этом находиться в салоне транспортного средства во время тревоги пассажирам запрещается – все должны проследовать в ближайшее укрытие.

При поступлении сигнала «Отбой воздушной тревоги» водители выходят из укрытия, проверяют техническое состояние транспортного средства и восстанавливают движение на маршруте.

Напомним, «Одесская жизнь» поговорила с одесситами во время воздушной тревоги и узнала, кто из них спускается в бомбоубежища.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить