ВОЗ назвала стоимость вакцинации взрослого населения Земли

Для завершения кампании по вакцинации от коронавируса всего взрослого населения мира необходимо около $ 65 млрд долл.

Об этом во время пресс-конференции заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.

“Ускоренный доступ к инструментам противодействия COVID-19 в настоящее время имеет финансовую дыру в $ 19 млрд долл. Мы подсчитали, что в следующем году нам необходимо будет еще от $ 35 до $ 45 млрд долл на вакцинацию всего взрослого населения мира “, – сказал Гебреесус.

Ранее президент США Байден анонсировал следующую пандемию.