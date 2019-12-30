Восстановление экосистемы в дельте Дуная: The Guardian написал о заповеднике в Одесской области

Авторитетное британское издание The Guardian обратило внимание на проблемы биосферного заповедника в дельте Дуная, где после удаления старых дамб начала восстанавливаться экосистема.

В 1970-х годах на реках Сарата и Когильник было построено 11 земляных дамб в качестве грубой альтернативы пешеходным мостам к труднодоступным местам, пишет The Guardian.

До строительства этих плотин там было большое разнообразие птиц, рыб и животных. Но дамбы начали разрушать экосистему, появилась угроза подтопления территорий.

Только 20% экосистемы дельты Дуная находится на территории Украины, но благодаря организации Rewilding Ukrainе тут начались перемены к лучшему.

Природа восстанавливается удивительно быстро, стоит лишь ей немного помочь и не мешать. В этих местах появились дикие лошади, планируется вернуть куланов.

На острове также обитают 17 водяных буйволов, а недавно родился теленок.

Крупные травоядные регулирует и улучшает водно-болотные экосистемы. В заповеднике значительно увеличились стаи гусей, уток и других птиц, вернулись выдры.

Подробнее – в англоязычной версии.

Напомним, “Одесская жизнь” ранее писала о проекте Rewilding Ukrainе на реках Когильник, Кагач и Сарата, где расчистили устаревшие плотины. После этого в реках восстановилось свободное течение воды, что приводит к увеличению многообразия птиц и рыбы, росту площади лугов для выпаса скота, усиливается естественная защита от наводнений.

Специалисты рассчитывают, что сазан, лещ, щука и другие ценные виды рыб, различные виды лягушек снова смогут здесь свободно плавать и размножаться. Будут также восстановлены поселения белой цапли, коровайки, других околоводных птиц, а также мелководье, что важно для мигрирующих птиц – уток, гусей, куликов.

Местные жители также получат пользу: увеличение рыбных запасов приведет к восстановлению рыболовства; увеличится площадь лугов для выпаса скота, который сможет перемещаться внутри территории через мелководные переходы; уменьшится подтопление населенных пунктов и международной трассы Одесса-Рени. Кроме того, богатый растительный и животный мир, живописные ландшафты будут привлекать туристов.

Фото: The Guardian

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