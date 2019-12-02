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Новости Одессы и Одесской области

Три реки в Одесской области расчистили от старых дамб: это увеличит запасы рыбы и предотвратит затопления

Три реки в Одесской области расчистили от старых дамб: это увеличит запасы рыбы и предотвратит затопления

На реках Когильник, Кагач и Сарата на территории Дунайского биосферного заповедника расчистили 10 устаревших плотин и пересыпей.

Как сообщает организация Rewilding Ukrainе в Facebook, это освободит водоток на реках. Свободное течение воды, в свою очередь, приведет к увеличению многообразия птиц и рыбы, увеличению площади лугов для выпаса скота, усилит естественную защиту от наводнений.

Недалеко от места впадения рек в Сасык несколько десятилетий назад, в советские времена, были построены плотины и пересыпи.  Это было сделано для получения доступа к бывшей очистной станции и дому отдыха, а также для направления течения рек на нужды сельского хозяйства. Но это не принесло долгосрочного результата. Старые сооружения высотой от 0,5 до 1,5 метров частично препятствовали течению рек, приводя к фрагментации русла реки и потере биоразнообразия.

На реках Когильник, Кагач и Сарата расчистили 10 устаревших плотин и пересыпей

Работы на реках Когильник, Кагач и Сарата приведут к восстановлению экосистем. Около 20 километров рек будут освобождены в пользу природы и людей. Сазан, лещ, щука и другие ценные виды рыб, различные виды лягушек, а также выдра снова смогут здесь свободно плавать и размножаться.

Будут восстановлены поселения белой цапли, коровайки, других околоводных птиц, а также мелководье, что важно для мигрирующих птиц – уток, гусей, куликов. Кроме того, нарушение проезда вглубь заповедной территории будет способствовать уменьшению браконьерства.

Техника работала несколько недель, чтобы снести или расчистить устаревшие препятствия на реках

Местные жители также получат пользу: увеличение рыбных запасов приведет к восстановлению рыболовства; увеличится площадь лугов для выпаса скота, который сможет перемещаться внутри территории через мелководные переходы; уменьшится подтопление населенных пунктов и международной трассы Одесса-Рени. Кроме того, богатый растительный и животный мир, живописные ландшафты будут привлекать туристов.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, кроме непосредственного положительного эффекта этого проекта, он также будет примером для других регионов, где сохранились подобные устаревшие сооружения, как в нашей стране, так и за рубежом.

Работы финансируются проектом “Восстановление водно-болотных угодий и степей региона дельты Дуная”, а также за счет средств, собранных путем краудфандинга в рамках европейской инициативы по сносу плотин (Dam Removal Initiative), которую начали организации WWF, Rewilding Europe, Всемирный фонд миграции рыб , The Rivers Trust и ERN France.

Фото: Максим Яковлев

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