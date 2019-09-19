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Новости Одессы и Одесской области

На юге Одесской области высыхают водоемы и разрушаются дамбы: чем это грозит

На юге Одесской области высыхают водоемы и разрушаются дамбы: чем это грозит

В Придунавье назревает экологическая катастрофа — люди могут остаться без питьевой воды. В то же время в регионе появилась угроза затопления почти пяти тысяч гектаров земель. Сегодня ученые-экологи фиксируют максимально допустимое обмеление водоемов, а также резкое ухудшение химического и бактериологического состояние воды. В чем причина и как ее решить, выясняла «Одесская жизнь».

Водный коллапс

Придунайские озера еще полвека назад были связаны с Дунаем естественными протоками. Весной вода поступала в озера, осенью возвращалась в реку, и этот обмен обеспечивал «здоровье» всех водных объектов. С появлением защитных дамб и регулирующих шлюзов озера превратились в водохранилища, нарушилась водоциркуляция. При этом сооружения с годами приходили в негодность, а деньги на их ремонт из государственного бюджета не выделялись.

По словам начальника отдела по вопросам природопользования аппарата Одесского областного совета Александра Харлашина, ситуацию усугубляют и субъекты хозяйствования.

— С одной стороны рыболовы, которым нужен невысокий уровень воды и они нередко перекрывают камнями протоки воды. А с другой — сельхозпроизводители, которым надо, чтобы уровень воды был выше и вода не минерализовалась. Они нередко вспахивают береговые линии, что приводит к попаданию химикатов в водоем. Все эти вопросы должны точечно решаться на местах.

Последствия уже есть

Так в озере Китай, расположенном в низине Дуная на территории Измаильского и Килийского районов, вода сегодня стала непригодна даже для использования в технических целях.

Страдают и люди, живущие у берегов самого крупного озера Украины — Ялпуга. Дамбы и шлюзы здесь находятся в аварийном состоянии. Как заверяют специалисты, на их ремонт нужны десятки миллионов гривен, и без помощи государства проблему не решить.

Кроме того, из-за критического состояния защитной дамбы на реке Репиде под угрозой затопления оказалось более 5 тысяч гектаров сельхозземель и ряда важных транспортных развязок и объектов. Дамба требует срочного ремонта.
В Болградском и Измаильском районах люди жалуются на текущую из кранов мутную, с неприятным запахом, воду. Им рекомендовано не употреблять ее для питья и приготовления пищи. В Измаиле из-за состояния воды несколько лет назад была массовая вспышка кишечных заболеваний, больницы были переполнены. Сегодня местные власти открывают бюветы чтобы хоть как-то обеспечить жителей питьевой водой.

Последняя надежда — госбюджет

Начальник отдела по вопросам природопользования аппарата областного совета отмечает:
— Для недопущения экологической катастрофы в Придунайском регионе необходимо осуществить капитальные работы на всей территории озер. Проблема Придунайских озер является вопросом государственного уровня, поэтому для ее решения должны быть привлечены центральные органы власти, — поясняет Александр Харлашин.

По словам чиновника, деньги на эти нужны необходимо заложить в бюджет уже на этот год.
— Для этого мы уже подготовили обращение к Президенту и Кабинету министров Украины, где акцентируем внимание, что ситуация может стать катастрофической.

Кроме того, Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная вместе с Одесским облсоветом должны разработать список объектов, которые в первую очередь требуют ремонта. Также, проводится ревизия всех существующих проектов.

Это первые шаги на пути к решению вопроса, которые уже сделаны.

Ведь от ситуации в придунайских озерах напрямую зависит благополучие и комфорт проживания более 100 тысяч жителей в 35 населенных пунктах Одесской области.

Фото: bessarabiainform.com

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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