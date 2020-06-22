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Воспринимают как унижение: в Одессе увольняются пожилые педагоги

Воспринимают как унижение: в Одессе увольняются пожилые педагоги

Педагоги пенсионного возраста, которые хотят остаться на работе в школах, с 1 июля перейдут на контрактную форму трудоустройства. Контракт с ними будут заключать на год, с возможностью продления.

В связи с этим многие учителя пенсионного возраста увольняются, сообщила в Фейсбук руководитель департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич.

По ее словам, учителя-пенсионеры воспринимают такие неравные (в сравнении с другими педагогами) условия трудоустройства «как личное унижение» и отказываются заключать контракты.

В связи с этим Буйневич призвала учителей пенсионного возраста все же не увольняться и принять новые условия, поскольку одесским школам опытные сотрудники необходимы. Она также отметила, что рабочие места найдутся и для молодых педагогов, поскольку в Одессе более 600 вакансий для учителей.

Ранее “Одесская жизнь” разбиралась, почему педагог – профессия исчезающая.

Фото иллюстративное 

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