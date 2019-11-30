О бедном учителе замолвите слово: педагог – профессия исчезающая

Может ли учитель получать зарплату меньшую, чем продавец? Заметная часть недавних выпускников педина с этим совершенно не согласна. И потому, попробовав поработать в школе, большинство в торговлю таки уходит. Здесь и затрат нервных меньше, и зарплата больше. Тем более что недавний законопроект о «Полном общем образовании» предполагал отмену надбавок учителям за классное руководство, проверку тетрадей, ученые звания и к тому же — установление 40-часовой рабочей недели. Потому, пока ученики отдыхали на осенних каникулах, их педагоги в Киеве митинговали против драконовского закона.

Несмешня статистика и домашнее обучение

Не секрет, что более-менее пристойную зарплату украинские учителя получают именно благодаря различным видам надбавок. Сегодня они формируют, практически, три четверти оплаты труда педагогов. Ставка за 18 учебных часов в течение недели – 3,7-4,6 тыс. грн. За классное руководство учитель получает 20-25% ставки, за проверку тетрадей — 10-20%; 10-30% — за выслугу лет. Лишиться их – значит работать за «смешную» зарплату.

Правда, педагогам стало не до смеха. И министр образования Анна Новосад поспешила заверить, что министерство эти новации Верховной Рады категорически не поддерживает.

– Такое создалось впечатление, что люди, которые разрабатывали это решение, считают, что мы сегодня принимаем учителей на конкурсной основе, и у нас такая очередь желающих трудоустроиться педагогов стоит, что мы можем себе позволить, скажем, изменить условия их труда и оплаты, – сетует директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. – Сегодня только в Одессе 600 педагогических вакансий. И ежегодно их число увеличивается – в прошлом году их было «всего» 400. Динамика просто пугающая даже для педагогов, переживших отсутствие заработной платы и текучку кадров 90-х годов. Такого катастрофического ухода учителей и воспитателей не было никогда.

А вот министр образования считает, что в Украине больше учителей, чем это необходимо.

– У нас действительно есть проблема — количество учителей больше, чем нужно для контингента учащихся, который есть сейчас, – заявила Анна Новосад.

Похоже на то, что в планах министерства – сделать наиболее актуальной формой среднего образования домашнее обучение. Правда, такая модель не всем по карману. А вот ответственность за качество образования, согласно Семейному кодексу, несут родители.

ВНО для педагогов

Активные протесты педагогов вызвало и возможное введение обязательной сертификации.

«Лицо, которое не прошло сертификацию, не имеет права заниматься педагогической деятельностью в учреждениях полного общего среднего образования» – гласит один из пунктов проекта реформы.

Пока что сертификация добровольная. Более того, в Одессе, по словам Елены Буйневич, количество педагогов, желающих ее пройти, превысило возможности центра, проводившего эту процедуру.

– По сути – это независимое тестирование, которое, в общем-то, удивляет педагогов. По отзывам учителей, его прошедших, оно не отличалось от тестирования учеников. На мой взгляд, тесты должны быть построены так, чтобы изучить уровень профессионального мастерства учителя, а не знания предмета, который он и не читает. Я согласна, что человек с высшим образованием должен это знать. Но если учителя младшей школы мы будем сертифицировать с учетом знаний им математики на уровне 11 класса, насколько это нужно ему в его профессиональной деятельности? Но, вместе с тем, в прошлом году педагоги, которые прошли сертификацию, получили 20% надбавку от должностного оклада. Мне кажется, что такой процесс должен быть добровольным и материально мотивирующим.

Уроки «на автомате» и 30% «престижности»

Нельзя не согласиться, что большая физическая и моральная нагрузка учителя явно не соответствуют его заработной плате.

– Единственный способ нормально заработать – набрать побольше часов, – рассказала преподаватель русского языка и литературы Ирина. – Поэтому между учителями – жесткая конкуренция. Но полноценно можно провести 2-3 урока, а если их 4-5 – последние даешь уже на автомате.

Но, по словам министра образования, некоторые надбавки следует внести в должностной оклад. Он должен быть достаточно высок и заложен в госбюджет. Однако согласно проекту бюджета, в следующем году зарплаты учителей вырастут только на уровень инфляции. Правда, будет надбавка 30% за «престижность» – ранее ее платили не полностью. А молодые педагоги, стаж работы которых не превышает 10 лет, получат единоразовую выплату в размере 21 тыс. грн.

– Но пока материального подтверждения этого намерения мы не видим, – отметила Елена Буйневич.

Дело – за субвенциями

Образовательная субвенция на 2020 год для Одессы предусмотрена в размере 1,27 млрд. грн.

– В этом году нам госфинансирования хватает впритык, – рассказала Елена Буйневич. – А предполагаемое увеличение выплат педагогам может привести к болезненному дефициту субвенции для Одессы.

Мэрия обратилась к властям с призывом увеличить размер дотаций.

– Если не будет увеличена субвенция на 2020 год, – убеждена Елена Буйневич, – нам придется в основном рассчитывать на серьезную муниципальную помощь, которая на сегодняшний день у нас есть.

Как лечить и как учить

Сегодня посвятить свою жизнь педагогике отваживаются немногие. И связано это с условиями труда учителя.

– Я сейчас говорю не о наличии компьютера, обустроенного класса. В Одессе, слава Богу, с этим проблем нет, – считает Елена Буйневич. – Я говорю об эмоциональной нагрузке, которую несут на себе учителя. На мой взгляд, это наименее защищенный и наиболее уязвимый слой населения, так как эти люди ежедневно вплотную сталкиваются с нашим обществом во всех его проявлениях – ведь все у нас знают, как учить и как лечить.

– Сегодня образование переведено в сферу обслуживания, – считает филолог Ирина.

Работает она на полторы ставки – нагрузка 25 часов, является классным руководителем и зарабатывает порядка 9 тыс. грн. Молодые преподаватели получают обычно 4,5 тыс. грн. Из школ очень быстро уходят. Но по мнению Ирины, не по материальным причинам, а из-за уничтожения авторитета учителя. Остаются только те, кто не может жить без школы.

Недавняя выпускница факультета иностранных языков Одесского педина Алла в школе остаться не смогла.

– В основном, потому, что уважение к учителям в наших школах — только на словах, – говорит несостоявшийся педагог. – Много воли у учеников, мало прав у учителя. Если неработающие мамаши, не сумевшие воспитать своих детей, снимают рабочие моменты уроков, где приходится «укрощать» их отпрысков, – пусть не всегда эмоционально выдержанно – и выкладывают их в соцсети, о какой престижности профессии можно говорить?

Фото: kramatorskpost.com

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