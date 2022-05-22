Воскресный прогноз космической погоды: ждать ли магнитных бурь?

Сегодня, в воскресенье, 22 мая 2022 года, геомагнитные колебания возможны, но не сильно интенсивные.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.
Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать:
- головные боли, головокружение;
- тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
- слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания; агрессия, раздражительность, апатия;
- повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;
- обострение хронических заболеваний;
- ломота в костях, боль в местах прежних переломов.
Как пережить магнитные бури?
Специалисты рекомендуют:
- полноценный сон в следующие дни (7-9 часов);
- нормальный режим дня; пешие прогулки на свежем воздухе;
- отказ от вредной пищи, тяжелой, соленой и острой, снижение употребления кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
- пить много воды, травяного чая;
- принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
- не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
- заменить занятия в спортзале бассейном;
- лицам с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь рядом необходимые медикаменты.