Новости Одессы и Одесской области

Воскресный прогноз космической погоды: ждать ли магнитных бурь?

Воскресный прогноз космической погоды: ждать ли магнитных бурь?

Сегодня, в воскресенье, 22 мая 2022 года, геомагнитные колебания возможны, но не сильно интенсивные.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Напомним, что магнитные бури могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. У них могут возникать:

  • головные боли, головокружение;
  • тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
  • слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания; агрессия, раздражительность, апатия;
  • повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Как пережить магнитные бури?

Специалисты рекомендуют:

  • полноценный сон в следующие дни (7-9 часов);
  • нормальный режим дня; пешие прогулки на свежем воздухе;
  • отказ от вредной пищи, тяжелой, соленой и острой, снижение употребления кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
  • пить много воды, травяного чая;
  • принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
  • не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
  • заменить занятия в спортзале бассейном;
  • лицам с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь рядом необходимые медикаменты.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить