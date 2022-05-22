Воскресный прогноз космической погоды: ждать ли магнитных бурь?

Магнитная буря: как пережить «штормовую» пятницу? Сегодня, в пятницу, 20 мая 2022 года, специалисты прогнозируют магнитную бурю и, по некоторым данным будет она довольно интенсивной. Как пережить этот непростой в плане геомагнитной активности день? ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: каким будет четверг 19 мая Каким будет сегодняшний день, четверг, 19 мая 2022 года, в плане геомагнитной обстановки? Ответ на этот вопрос «Одесской жизни» дал старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз космической погоды: какой будет магнитная буря 18 мая? Уже третий месяц Украина воюет с рашистскими агрессорами, вероломно вторгшимися на нашу территорию. Враг разрушает наши города, убивает людей, калечит их психику. И в дни хронического стресса, связанного с войной, важно знать, когда будут очередные магнитные бури, чтобы мобилизовать все ресурсы своего организма.

Чего же ждать от среды, 18 мая 2022 года? ПОДРОБНЕЕ