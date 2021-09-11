Воскресный блэкаут в Одессе: 12 сентября без света останется Тираспольское шоссе – адреса

Завтра, в воскресенье, 12 сентября, в Одессе из-за плановых работ могут на весь день остаться без электроснабжения жители Тираспольского шоссе.

Об этом информирует сайт «Блэкаут», ссылаясь на данные компании «ДТЭК Одесские электросети».

В частности, света может не быть по таким адресам:

Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8.

Время отключения: с 07:00 по 20:00.

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