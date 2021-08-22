Воскресный блэкаут: 22 августа в Одессе останутся без света жители 6 улиц

Сегодня, в воскресенье, 22 августа, в Одессе энергетики на весь день отключат электроснабжение в ряде домов на 6-ти улицах в Киевском районе.

По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», света не будет с 09:00 до 19:00 часов по таким адресам:

Амбулаторный переулок, 2, 4, 6, 7, 8, 7а, 6а, 9, 9а, 11/а, 11/1, 11/2, 10, 13; Дача Ковалевского улица, 1а, 2, 2/1, 2/2, 4; Золотой Берег улица, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7; переулок Всеволода Змиенко, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2б, 4/1а, 22, 2а, 3а; Узкий переулок, 5б; Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173, 173/2.

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