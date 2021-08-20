Новые тарифы на электроэнергию: сколько будем платить?

Кабмин принял постановление о снижении тарифа на электроэнергию для населения. Коснется это не всех. Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Домохозяйства, потребляющие менее 250 киловатт-часов электроэнергии, будут платить за нее по тарифу 1,44 гривни/кВт-час. Для остальных потребителей среди населения тариф останется без изменений — то есть 1,68 гривни/кВт-час.

По расчетам министерства энергетики, изменения коснутся 80% бытовых пользователей.

Ранее мы рассказывали о том, сколько нам придется платить за тепло.