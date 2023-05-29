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Восемь тысяч грн за дискриминацию: в ВР зарегистрировали новый законопроект

Восемь тысяч грн за дискриминацию: в ВР зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен защитить определенные категории граждан. Кроме штрафа предусматривается также лишение свободы для обидчиков.

Согласно новому законопроекту, дискриминацией считается враждебное отношение к тем, кто имеет другой цвет кожи, исповедует другую религию, имеет другую сексуальную ориентацию. Сюда же входит негативное отношение к человеку из-за его возраста, семейного положения, образования, инвалидности.

Также могут быть внесены изменения в Уголовный кодекс Украины.

Также, согласно проекту закона, обидчиков предлагают лишать свободы сроком на 5 лет и лишать их возможности занимать государственные должности в течение нескольких лет.

Размер штрафа за негативное отношение к другим гражданам составит от 3400 до 5100 грн. В случае, если неразрешенное отношение к другим допустит чиновник, он будет вынужден заплатить от 5100 до 8500 грн штрафа.

Дискриминацией будет считаться открытое негативное отношение к другим гражданам.

Ранее мы писали, как дискриминация по возрасту влияет на состояние здоровья пожилых людей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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