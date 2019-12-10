fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Воронцовскую колоннаду в Одессе пришлось ремонтировать после двухлетней реставрации

Воронцовскую колоннаду в Одессе пришлось ремонтировать после двухлетней реставрации

Обновленную Воронцовскую колоннаду в одноименном одесском переулке в последний день лета торжественно открыли после реставрации.

Реконструкция длилась два года. На работы потратили более 40 миллионов гривен из городского бюджета.

В итоге ротонда стала выглядеть, как новенькая, сохранив при этом черты ее исторического облика. В общем, ее сделали почти такой же, как при графе Воронцове, при этом используя современные материалы.

Однако стоять бельведеру нетронутым долго не пришлось. Уже спустя несколько недель после церемонии открытия колоннада обзавелась первыми вандальными отметинами. Проще говоря, неизвестные “художники” разрисовали ее и оставили на белоснежном покрытии надписи от руки.

Тогда отметки стерли. А недавно одесситы заметили, что рабочие снова что-то чинят у колоннады. В этот раз – исправляя какие-то повреждения на высоте.

Фото Марии Котовой

Видео:  ТК “Круг”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить