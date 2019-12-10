Воронцовскую колоннаду в Одессе пришлось ремонтировать после двухлетней реставрации

Обновленную Воронцовскую колоннаду в одноименном одесском переулке в последний день лета торжественно открыли после реставрации.

Реконструкция длилась два года. На работы потратили более 40 миллионов гривен из городского бюджета.

В итоге ротонда стала выглядеть, как новенькая, сохранив при этом черты ее исторического облика. В общем, ее сделали почти такой же, как при графе Воронцове, при этом используя современные материалы.

Однако стоять бельведеру нетронутым долго не пришлось. Уже спустя несколько недель после церемонии открытия колоннада обзавелась первыми вандальными отметинами. Проще говоря, неизвестные “художники” разрисовали ее и оставили на белоснежном покрытии надписи от руки.

Тогда отметки стерли. А недавно одесситы заметили, что рабочие снова что-то чинят у колоннады. В этот раз – исправляя какие-то повреждения на высоте.

Фото Марии Котовой

Видео: ТК “Круг”

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