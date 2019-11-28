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Новости Одессы и Одесской области

Вопреки законам природы: в нацпарке под Одессой распустились летние цветы (фото)

Вопреки законам природы: в нацпарке под Одессой распустились летние цветы (фото)

Настоящее чудо заснял в национальном парке “Тузловские лиманы” его замдиректора, эколог Иван Русев.

Там в преддверии зимы в степи распустились цветы. Причем те, что, по идее, должны цвести максимум до начала осени. Как, к примеру, верблюжья колючка.

Верблюжья колючка

Верблюжья колючка

Фотографиями живописного уголка с буйно цветущими растениями эколог поделился в его Facebook.

“Несмотря на наступление холодного воздушного фронта с северо-западного Причерноморья, в его южной части, в укромных уголках ландшафтов нетронутой природы, в украинской Бессарабии можно еще встретить яркое цветение диких растений», — написал Иван Русев.

Фото: Иван Русев, Facebook

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