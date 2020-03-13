Вопреки карантину: одесский рынок “7 километр” продолжает работать

Промтоварный рынок “7 километр” работает в обычном режиме.
Как сообщается на сайте рынка, график работы остался прежним:
- с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00
- суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00
- пятница — выходной.
Ежедневно «7 километр» посещают до 200 тысяч человек.
Это крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Там работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов, 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь.
Фото: 7km.net
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!