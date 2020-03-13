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Новости Одессы и Одесской области

Вопреки карантину: одесский рынок “7 километр” продолжает работать

Вопреки карантину: одесский рынок “7 километр” продолжает работать

Промтоварный рынок “7 километр” работает в обычном режиме.

Как сообщается на сайте рынка, график работы остался прежним:

  • с понедельника по четверг — с 6.00 до 15.00
  • суббота и воскресенье — с 6.00 до 16.00
  • пятница — выходной.

Ежедневно «7 километр» посещают до 200 тысяч человек.

Это крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Там работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов, 8 автостоянок. На территории располагаются автостанция, банк, сеть кафе и ресторанов, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь.

Фото: 7km.net

 

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