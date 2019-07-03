Волонтеры ищут новых хозяев для собак, которых морили голодом в Одесской области

Члены поисковой группы «Маяк» изъяли у пенсионера в селе Бараново Одесской области более 20 замученных собак. Животные породистые: алабаи, овчарки и курцхаар.

Подробностями с корреспондентом «Одесской жизни» поделилась одна из волонтеров поисковой группы Аделина Лабанова.

По ее словам, когда шли поиски пропавшей Даши Лукьяненко, к волонтерам-поисковикам за помощью обратились жители Бараново. Они просили спасти собак от голодной смерти, ужасного обращения и содержания.

Тогда представители поисковой группы «Маяк» отправились к пенсионеру, который содержал много собак, и были шокированы увиденным.

Аделина Лабанова отметила, что животные содержались в антисанитарных условиях, их морили голодом. По словам соседей, собаки приходили к ним за едой и обессиленно падали, порой умирали.

Есть данные, что ранее у этого пенсионера было 67 собак. Его дочь якобы работает ветеринаром в Одессе, и этих собак ему привозила она, рассказывает Аделина Лабанова.

Собак изъяли и разместили у одного из волонтеров. Для их дальнейшего проживания волонтеры начинают строительство большого вольера. Кроме того, сегодня животных осмотрит ветеринар, который даст заключение об их здоровье и необходимом лечении.

Одной из добрых вестей является то, что семи собакам уже удалось найти новый дом. «Мы забрали двух собак себе. Одного из алабаев забрала хозяйка, которая его искала 7 лет. Еще несколько взяли киевляне», – делится девушка.

Чтобы взять собаку себе или оказать материальную помощь животным, можно обращаться по телефонам:

(066) 182-36-40 — Элина;

(093) 365-20-29 — Ольга;

(099) 541-42-78 — Лина.

Фото: Аделина Лабанова