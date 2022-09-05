Война в Украине: враг грозит «Калибрами», в ВСУ делают «бавовну»

Сегодня, в понедельник, 5 сентября 2022, начались сто девяносто четвертые сутки с начала российской военной агрессии в Украине. О ситуации на утро этого дня сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальным данным, противник не оставляет попыток установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать ранее захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины. В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся носители крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

За прошедшие сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. В частности, пострадала гражданская инфраструктура в районах города Харькова и населенных пунктах Дмитровка, Константиновка, Зеленополье, Зайцево, Кодема, Соледар, Николаев, Вознесенск, Очаков, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов;

на Харьковском направлении противник нанес поражение в районах ряда населенных пунктов, а также задействовал беспилотники для корректировки огня артиллерии;

на Славянском направлении оккупанты обстреляли 4 населенных пункта и нанесли аваудар по населенному пункту Дмитровка;

на Краматорском направлении противник совершил обстрелы в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы 9 населенных пунктов. Кроме того, нанес авиаудар возле 5 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении обстреляны из минометов и ствольной артиллерии 4 населенных пункта;

на Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, вместе с тем производил обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка;

на Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки;

на Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия, совершил обстрелы в районах 14 населенных пунктов. Вражеские авиаудары нанесены по районам Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали беспилотники.

После интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и по плавсредствам. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение.

Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой «выписывать» больных. Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий и проходящих лечение.

В который раз военнослужащие 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника по территории Украины.

Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледарь на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

Группировка Воздушных сил ВСУ продолжает отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, эффективно прикрывает критические объекты Украины.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также военных объектов.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять боевые задачи. Так, за прошедшие сутки нанесены ракетные удары и произведено огненное поражение по пунктам управления разного уровня, складах с боеприпасами стратегического уровня, районах сосредоточения боевой техники и личного состава, районах сосредоточения и огневых позициях подразделений артиллерии, а также другим важным целям.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери. Уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Утраты уточняются.