Война в Украине: стали известны потери врага на утро 2 апреля

Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о боевых потерях российского агрессора по состоянию на утро субботы, 2 апреля 2022 года.
Так, с 24 февраля по 1 апреля 2022 года потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – 17800 человек;
- танков ‒ 631 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1776 единиц;
- артиллерийских систем – 317 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 100 единиц;
- средства противовоздушной обороны – 54 единицы;
- самолетов – 143 единицы;
- вертолетов – 134 единицы;
- автомобильной техники – 1236 единиц;
- корабли /катера/ – 7 единиц;
- цистерн с горючим –76;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 87;
- специальная техника – 24 единицы;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Напомним, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Фото Генштаба ВСУ, инфографика armyinform.com.ua