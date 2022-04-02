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Война в Украине: стали известны потери врага на утро 2 апреля

Война в Украине: стали известны потери врага на утро 2 апреля

Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о боевых потерях российского агрессора по состоянию на утро субботы, 2 апреля 2022 года.

Так, с 24 февраля по 1 апреля 2022 года потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – 17800 человек;
  • танков ‒ 631 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1776 единиц;
  • артиллерийских систем – 317 единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 100 единиц;
  • средства противовоздушной обороны – 54 единицы;
  • самолетов – 143 единицы;
  • вертолетов – 134 единицы;
  • автомобильной техники – 1236 единиц;
  • корабли /катера/ – 7 единиц;
  • цистерн с горючим –76;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 87;
  • специальная техника – 24 единицы;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Напомним, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Фото Генштаба ВСУ, инфографика armyinform.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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