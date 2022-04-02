Война в Украине: стали известны потери врага на утро 2 апреля

Война в Украине, день 38-й: враг может готовить наступление со стороны Приднестровья Сегодня, в субботу, 2 апреля 2022 года, пошли тридцать восьмые сутки со дня начала вероломного вторжения россии на территорию Украины. О ситуации на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 1 апреля С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых столбцов ведущих мировых газет ПОДРОБНЕЕ